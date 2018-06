TuS-Oldies werden Sechster

22 Mannschaften in sechs Gruppen traten am vergangenen Wochenende in Groß Hehlen bei der Fußball-Niedersachsenmeisterschaft der über 60-Jährigen an. Darunter war auch das Team des TuS Seershausen/Ohof, das mit dem sechsten Platz ein achtbares Ergebnis einfahren konnte. Die jüngsten Teilnehmer...