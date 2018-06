Bergfelds Fußballer gehen gelassen in die Relegation

Flettmar. Der TSV Fortuna Bergfeld oder der SV Triangel II – welches Team steigt aus der 2. Kreisklasse in die 1. Fußball-Kreisklasse auf? Diese Frage wird am kommenden Sonntag von 13 Uhr an in Flettmar beantwortet, wenn die beiden Dritten ihrer Staffel im Relegationsspiel gegeneinander antreten...