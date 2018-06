Beach-Soccer-Cup: Varadero gelingt die Finalrevanche

Die Finalrevanche ist geglückt, das Varadero Team stemmte den Titel in die Höhe: Bei der 18. Auflage des Beach-Soccer-Cups am Tankumsee setzte sich der Vorjahresfinalist im Herren-Finale gegen den Vorjahressieger Edeka Crew mit 3:1 durch. Die Vorzeichen waren für das Varadero Team – das in den...