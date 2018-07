Moorhof läutet die Ferien ein

Isenbüttel. Im Sattel in die schulfreie Zeit: Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch diesmal zum Start in die Sommerferien beim RV Moorhof ein Schulreiterturnier statt. 24 Nachwuchsreiterinnen und -reiter traten in Isenbüttel im Reiter- und im Führzügelwettbewerb an. Beurteilt wurden die...