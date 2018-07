MTV mit Licht und Schatten

Rothemühle. Der 31. Hofbrauhaus Wolters Cup in Rothemühle läuft! Am Sonntag wurde das traditionsreiche Vorbereitungsturnier mit vier Spielen eingeläutet. Und der erste Vorrundenspieltag hielt gleich eine Überraschung parat: In Gruppe B setzte sich Bezirksligist FSV Schöningen gegen Oberliga-Aufsteiger MTV...