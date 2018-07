Testspiel-Doppelpack für MTV

Zwei große Namen sind zu Gast in Gifhorn: Die Oberliga-Fußballer des MTV dürfen sich auf einen interessanten Testspiel-Doppelpack binnen drei Tagen freuen. Am Freitag (19 Uhr) gastiert der zweimalige deutsche Meister Viktoria Berlin im GWG-Stadion, am Sonntag (15 Uhr) gibt dann der einstige...