Mit richtiger Balance in Runde 2

Eineinhalb Wochen vor dem Start in die Punktspielrunde steht für die Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah bereits das erste Pflichtspiel der Saison 2018/2019 an. Am heutigen Mittwoch (19 Uhr) tritt der Bezirksligist zur Erstrundenpartie im Bezirkspokal beim VfB Fallersleben an. Ein wirklicher...