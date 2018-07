„Highlight“ für Wilsche: Vorsfelde kommt

Weisheiten gibt es im Fußball wahrlich zur Genüge. Eine davon lautet: Im Pokal ist alles möglich. Für die Kicker des VfR Wilsche-Neubokel müsste am morgigen Mittwochabend aber auch wirklich so ziemlich alles optimal laufen, um in der ersten Runde des Bezirkspokals gegen den SSV Vorsfelde zu...