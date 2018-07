Bezirkspokal: Calberlah fliegt beim VfB raus

Fallersleben. Der Fußball-Bezirksligist SV Grün-Weiß Calberlah ist am Mittwochabend am Wolfsburger Kreisligisten VfB Fallersleben überraschend deutlich mit 0:4 gescheitert. Für SVC-Trainer Marco Propfe kam das Erstrunden-Aus im Bezirkspokal indes gar nicht so unerwartet. „Man muss einfach sehen,...