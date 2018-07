Hillerse vor Duell mit einem Unbekannten

In den ersten Pflichtspiele der neuen Saison stehen den Gifhorner Landes- und Bezirksligisten ganz unterschiedliche Aufgaben bevor. Der TSV Hillerse muss in der ersten Runde des Bezirkspokals eine 70-Kilometer-Reise in den Süden des Landkreises Helmstedt antreten, der MTV Gamsen genießt derweil...