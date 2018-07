„TB“ knipst dreifach: TSV souverän weiter

Anders als in der vergangenen Saison, als er in Vordorf scheiterte, löste der TSV Hillerse seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals. „Das war nicht mit Bravour, aber uns ging es nur darum, weiterzukommen“, äußerte sich TSV-Trainer Willi Feer zum 3:1 (1:0)-Sieg beim...