Sechs Teams spielen um die Trophäe

Wilsche. Weiter geht’s in den Turnierwochen: Ab morgen um 18.30 Uhr rollt beim VfR Wilsche-Neubokel der Fußball beim Handwerker-Cup. Das Teilnehmerfeld ist zwar nicht ganz so attraktiv besetzt wie in den vergangenen Jahren, doch immer noch reizvoll. Die Gruppe A mit dem Gastgeber VfR...