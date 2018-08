„Torjäger“ Divjak schießt Hillerse in die Endrunde

Ohne Sieg in die Endrunde: Dieses Kunststück gelang den Landesliga-Fußballern des TSV Hillerse. In der Gruppe B endete jedes Spiel Remis. Am Ende ließ Leon Divjak die Hillerser jubeln – und Coach Willi Feer grübeln. MTV Isenbüttel – TSV Hillerse 2:2. Tore: 0:1 Ehresmann (11.), 0:2 Borgfeld (30.),...