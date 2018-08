Euphorisierte Wilscher feiern Rückkehr

Sie sind gekommen, um zu bleiben: Die Fußballer des VfR Wilsche-Neubokel spielen erstmals seit 26 Jahren wieder in der Bezirksliga. Die Vorfreude beim Kreisliga-Meister ist riesig. Gegen den TSV Hehlingen sollen im ersten Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) deshalb unbedingt drei Punkte her. „Wir...