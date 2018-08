Calberlah und Vordorf greifen ins Geschehen ein

Die ersten sechs Partien der Fußball-Bezirksliga-Saison 2018/2019 gingen am Sonntag über die Bühne – mitsamt einiger Überraschungen. Etwas verspätet greifen am Mittwochabend nun auch der SV GW Calberlah und der TSV Vordorf ins Geschehen ein. Das Duell der beiden Gifhorner Teams steigt um 19 Uhr in...