MTV-Generalprobe steigt in Schöningen

Die Generalprobe für den Punktspielstart, sie steigt im Helmstedter Südkreis: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn treten am Mittwoch von 19.15 Uhr an beim Bezirksligisten FSV Schöningen an. Ausgetragen wird die Partie im Schöninger Elmstadion. „Wir wollen gucken, dass noch einmal alle zum...