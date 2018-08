MTV vor „tierisch unbequemem“ Auftakt

Der Neuanfang, er beginnt vor den Toren Bremens: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn starten mit der Partie beim TB Uphusen in die Saison 2018/2019. Los geht’s im Ortsteil von Achim am Samstag um 16 Uhr. Ein Auftakt, der es in sich hat, wie der neue MTV-Coach Michael Spies meint. „Die ersten...