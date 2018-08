Kästorf II und Müden II mit Kantersiegen

Zwei Favoriten in Torlaune: Fußball-Kreisklassist SSV Kästorf II (8:1 in Volkse) und Vorjahresfinalist TuS Müden-Dieckhorst II (9:1 bei Ummern II) zogen mit Kantersiegen souverän in die zweite Runde des NFV-Kreis-Pokals ein. SV Volkse-Dalldorf – SSV Kästorf II 1:8 (1:2). In der ersten Halbzeit...