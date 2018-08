„Pflichtfreundschaftspiel“ – TuS empfängt den VfL Wahrenholz

Nach zwei Spieltagen in der Liga ist nun wieder der Fußball-Bezirkspokal an der Reihe: Am Mittwoch (18.30 Uhr) empfängt Bezirksligist TuS Neudorf-Platendorf in Runde 2 den Staffelkonkurrenten VfL Wahrenholz. „Es ist ein Pflichtfreundschaftspiel“, umschreibt TuS-Trainer Ralf Schmidt die Bedeutung...