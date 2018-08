Im vierten Anlauf soll es für die SV klappen

Auf in Runde 4: Nach zwei Aufeinandertreffen beim Volksbank BraWo-Cup und einem beim Kühl-Cup stehen sich die SV Gifhorn und der TSV Hillerse am Mittwoch zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen gegenüber – und nun erstmals auch in einem Pflichtspiel. Die Zweitrundenpartie des Fußball-Bezirkspokals...