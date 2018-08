TSV Hillerse: Schnelle Möglichkeit zur Revanche

„Mund abwischen und volle Konzentration auf das Spiel in Göttingen“ – mit dieser Ansage richtete Willi Feer unmittelbar nach dem Abpfiff des Bezirkspokalspiels bei der SV Gifhorn am Mittwoch den Blick wieder auf das Hauptgeschäft des TSV Hillerse: die Fußball-Landesliga. Und in dieser steht am...