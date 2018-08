Osloß siegt – trotz des Stephani-Dreierpacks

Gifhorn. 29 Tore boten die Fußball-Mannschaften der 1. Kreisklasse 2 den Zuschauern am Auftakt an. Am meisten Treffer fielen dabei in Isenbüttel: Die MTV-Reserve hatte Titelkandidat Osloß zu Gast und unterlag nach 90 Minuten und 7 „Buden“ nur knapp. MTV Isenbüttel II – SV Osloß 3:4 (1:1). Tore:...