Großer Sport am Friederikenhof

Samstag und Sonntag stehen bei der PSG am Masthoop Gifhorn-Kästorf ganz im Zeichen von Ross und Reiter: Die Pferdeleistungsschau sowie die Kreismeisterschaften in Dressur und Springenfinden statt. In 34 Prüfungen gehen am kommenden Wochenende 445 Dressur- und Springreiter mit 660 Pferden auf dem...