MTV gefordert: Vorsicht vor flotten Arminen

Neues Spiel, neues Glück – und die Chance, eine alte Rechnung zu begleichen: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn gastieren am Sonntag (15 Uhr) am Bischofsholer Damm beim SV Arminia Hannover. Ein Gastgeber, bei dem in den vergangenen beiden Jahren nichts zu holen war. 1:5, 0:1 – das Glück war den...