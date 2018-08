Der Gifhorner Sportkalender

Foto: Helge Landmann / regios24

Das warten hat ein Ende: Am vierten Spieltag absolviert der SSV Kästorf (rechts Ferhat Oral) nach zwei spielfreien Wochenenden erst sein zweites Punktspiel in der Fußball-Landesliga –und ist gegen den SSV Vorsfelde dabei erstmals daheim im Einsatz. Los geht es am heutigen Samstag um 17 Uhr.