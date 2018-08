Entspannt ins Duell mit dem Titelfavoriten

Der zweite Spieltag in der Fußball-Kreisliga steht an. Für einige Teams geht es darum, ihre guten Leistungen zum Saisonstart zu bestätigen. Anderen Mannschaften wird hingegen die Chance auf Wiedergutmachung geboten. SV Triangel – Wesendorfer SC (So., 14.30 Uhr). Der Start lief für Triangel nicht...