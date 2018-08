Pokalabend auf vier Sportplätzen

Gifhorn. Im Wittinger Fußball-Kreispokal und im NFV-Kreispokal kommt es am heutigen Mittwochabend zu insgesamt vier Partien. Wesendorfer SC – SV Meinersen/Ahnsen/Päse (Mi., 18.30 Uhr). Im Duell der beiden Kreisliga-Teams geht die Spielvereinigung mit der scheinbar besseren Form an den Start. In...