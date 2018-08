TSV lädt zum Duell der Neulinge

Es sind zwar erst zwei Spieltage absolviert in der 1. Fußball-Kreisklasse 2, die ersten Tendenzen sind aber schon jetzt der Tabelle zu entnehmen. So startete der SV Osloß etwa souverän mit zwei Siegen in die Saison – und reist nun zum noch punktlosen TSV Flettmar. Noch ein Stück schwächer als der...