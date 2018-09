2:1 – Kröger lässt Kästorf aufatmen

Er war fast schon hörbar, so groß war der sprichwörtliche Stein, der dem SSV Kästorf am Sonntag vom Herzen gefallen ist. Denn beim TSV Germania Lamme gelang in der Fußball-Landesliga ein knapper 2:1 (1:1)-Sieg, der die Situation nach dem komplizierten Saisonstart mit nur zwei Partien an vier...