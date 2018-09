SV Meinersen spielt im Derby stark auf

Bereits am Samstagnachmittag empfing der Fußball-Kreisligist TuS Müden-Dieckhorst die SV Meinersen/Ahnsen/Päse zum Derby. Im Vergleich zur Pokal-Niederlage in Wesendorf unter der Woche (1:4) ging Meinersen mit der richtigen Körpersprache ins Spiel und gewann am Ende auch verdient mit 4:1...