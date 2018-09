4:1! Erster Saisonsieg für den MTV Gifhorn

Sie können es doch! Alles, was die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn am vergangenen Wochenende in Hannover noch hatten vermissen lassen, zeigten sie nun gegen den FC Hagen/Uthlede. Der Lohn für die Glanzleistung: ein 4:1 (3:0)-Erfolg und der erste „Dreier“ der jungen Saison. So schön sich dieser...