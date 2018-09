2:0 – Wilsche dreht unter Flutlicht auf

Sie brauchten ein wenig, um dem Spiel so wirklich ihren Stempel aufzudrücken. Mit dem Drücken des Flutlichtschalters zündeten die Bezirksliga-Fußballer des VfR Wilsche-Neubokel am gestrigen Mittwochabend vor heimischer Kulisse gegen die TSG Mörse aber den Turbo – und siegten am Ende verdient mit...