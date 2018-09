Propfe erwartet gegen Schunter einen offenen Schlagabtausch

Für den SV GW Calberlah, den VfL Wahrenholz und den TSV Vordorf lief die erste Saisonphase in der Fußball-Bezirksliga noch nicht optimal. Daher sind alle drei Teams erpicht darauf, nun endlich so richtig Fahrt aufzunehmen. FC Schunter – SV GW Calberlah (So., 15 Uhr). Beim SSV Vorsfelde II fuhr...