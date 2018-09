SSV Kästorf: Daheim in die Spur kommen

Jetzt soll es auch im eigenen „Wohnzimmer“ Punkte geben: Der SSV Kästorf steht vor seinem zweiten Heimspiel in der Fußball-Landesliga: Zu Gast ist am Sonntag von 15 Uhr an der Aufsteiger SC Gitter. Am Mittwochabend setzte es derweil für den SSV eine 0:3-Testspielniederlage gegen Oberligist...