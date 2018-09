Erneut spätes Gegentor für Gamsen

Während sich beim MTV Gamsen in der Fußball-Bezirksliga in Sachen später Gegentreffer ein Muster abzuzeichnen scheint, lieferte der VfL Wahrenholz seine bis dato schwächste Saisonleistung ab. MTV Gamsen – TSV Hehlingen 1:1 (1:0). Und täglich grüßt das Murmeltier: Zum wiederholten Mal in dieser...