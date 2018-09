Lütke erwartet „enges Ding“ gegen den VfL Wahrenholz

Wenn am Sonntag (15 Uhr) die Bezirksliga-Fußballer des MTV Isenbüttel auf den VfL Wahrenholz treffen, könnten die Voraussetzungen beider Teams kaum unterschiedlicher sein. Während der VfL in der Vorwoche gegen den 1. FC Wolfsburg (2:4) sein „schlechtestes Saisonspiel“, absolviert hatte, so Coach...