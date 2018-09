TSV gewarnt vor „neuem Besen“

Mit vier Punkten aus den letzten beiden Partien konnte der TSV Hillerse zufrieden sein. Nun soll mit einem weiteren Erfolg der Platz im Mittelfeld der Fußball-Landesliga erst mal gefestigt werden. Zu Gast in der MBÖ-Arena ist am Sonntag von 15 Uhr an der derzeitige Tabellenletzte, der Goslarer...