MTV-Ziel: Vorn effizienter, hinten stabiler

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die U19-Fußballer des MTV Gifhorn an diesem Samstag (14 Uhr) weiter in der Niedersachsenliga. Zum zweiten Mal in Folge gehen die Schwarz-Gelben auf Reisen, diesmal zum VfL Westercelle, der mit nur einem Punkt aus zwei Partien gestartet ist. So richtig...