MTV Gifhorn ist einfach zu brav

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, merkte Trainer Michael Spies lakonisch an. Denn obwohl seine Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn beim BV Cloppenburg „die bessere Elf“ waren, traten sie wieder mit leeren Händen die Heimreise an. 0:2 (0:0) hieß es am Ende aus Sicht der Gifhorner. Sie hatten mehr...