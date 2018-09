Marco Propfe beschwört das Kollektiv

Flutlichtspiel bei Grün-Weiß Calberlah: Am heutigen Mittwochabend erwartet der SV in der Fußball-Bezirksliga den TuS Neudorf-Platendorf ­– und die Gäste können sogar auf Platz 1 springen. Anpfiff auf dem B-Platz am Bahndamm ist um 19 Uhr. Ursprünglich war die Partie für den letzten Sonntag...