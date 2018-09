Triangel will Bromes Serie brechen

Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga: Am 6. Spieltag empfängt der Aufsteiger und Überraschungs-Spitzenreiter SV Blau-Weiß Rühen den Tabellenzweiten SV Leiferde. Ganz anders die Ausgangslage in Vorhop: Dort begegnen sich die beiden letzten noch sieglosen Teams. SV Groß Oesingen – MTV Gifhorn II...