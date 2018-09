Spillecke-Dreierpack ins Glück

Ein Dreierpack von Tim Spillecke bescherte dem MTV Gamsen den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga. Am Ende hieß es 3:0 (0:0) gegen den Tabellenvorletzten TSV Vordorf. Die Gamsener hatten von Beginn an ein leichtes Übergewicht, waren aber oft zu hektisch oder zu ungenau im Spiel in die...