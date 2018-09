Triangeler Fehler werden bestraft

Wechsel an der Tabellenspitze: In der Fußball-Kreisliga musste der bisherige Spitzenreiter SV BW Rühen seine erste Niederlage hinnehmen und seine Spitzenposition an die SV Leiferde übergeben. Freude pur hingegen in Wesendorf: Der WSC setzte sich beim VfL Vorhop durch und feierte den ersten...