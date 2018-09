Zwei richtungsweisende Topspiele für den SSV

Kästorf. Jetzt entscheidet sich, wo die Reise hingeht: Der SSV Kästorf steht vor zwei Auswärtsspielen, die einen klaren Fingerzeig darauf geben dürften, was für die Mannschaft von Trainer Georgios Palanis in dieser Saison in der Fußball-Landesliga möglich sein könnte. Zunächst geht es am Sonntag...