Nach Fricke-Wechsel: Isenbüttel empfängt FC

Vom Tabellenletzten der Fußball-Bezirksliga in die Regionalliga: Trainer Klaus Fricke wechselte vom FC Schunter zu Lupo Martini. Der MTV Isenbüttel empfängt Schunter daher in einer Phase des Umbruchs. Gamsen peilt unterdessen mindestens einen Punkt an, die SVG kann wieder auf Torjäger Malte Leese...