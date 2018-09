Die „besten Defensiven der Liga“ treffen aufeinander

Am siebten Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse wird am Wochenende einiges geboten: In Wasbüttel steigt das Verfolgerduell, während in Rethen das Papenteich-Derby zwischen der FSV-Reserve und Meine ansteht. FSV Adenbüttel Rethen II – TSV Meine (So., 13 Uhr). Es ist nicht nur ein...