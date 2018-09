„Psychologisch wichtiges“ Tor ebnet Gamsen den Weg zum Sieg

Dieser Sieg tut der Seele gut: Mit 3:0 setzte sich der TSV Vordorf in der Fußball-Bezirksliga gegen den Landesliga-Absteiger Lupo Martini Wolfsburg II durch. Auch der MTV Gamsen (2:1 in Mörse) und die SV Gifhorn (4:1 in Vorsfelde) waren erfolgreich. Nur beim SV GW Calberlah war etwas Sand im...