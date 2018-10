Bergfelds Midcourt-Mädchen holen den Regionspokal

Stark spielte der Tennisnachwuchs des TSV Fortuna Bergfeld in der gerade abgelaufenen Sommersaison. In der Punktspielserie der Regionsliga der U10-Midcourt-Mädchen belegte das Fortuna-Team den zweiten Platz in seiner Sechser-Staffel und qualifizierte sich damit für die Pokal-Endrunde der Regionen...