Den kleinen Fluch beenden – FSV will zweiten Sieg in Serie

Keine zwei Wochen ist es her, da sahen die Zuschauer in Wilsche ein Fußball-Fest. Mit 5:2 schlug Bezirksligist VfR Wilsche-Neubokel die FSV Adenbüttel Rethen in einer spektakulären Partie. Nun wird der FSV die Chance zur Revanche geboten. Am Mittwoch (14.30 Uhr) ist Wilsche nämlich in Rethen zu...