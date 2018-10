MTV Gifhorn darf „keine 10 Prozent nachlassen“

Nachdem ihr mit dem 3:1 beim 1. FC Wunstorf am vergangenen Freitag nicht nur der erste Auswärtserfolg der Saison, sondern erstmals in dieser Spielzeit auch der zweite Sieg in Serie gelungen ist, ist die Stimmung in der Mannschaft des MTV Gifhorn natürlich positiv. Das soll möglichst auch nach...